Çin'de yeniden koronavirüs alarmı

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Çin’de Corona virüsü salgını, ülkede pandeminin 1,5 yıl önce büyük ölçüde kontrol altına alınmasından sonraki en yüksek boyuta ulaştı. Ülke genelinde düzinelerce yeni vaka tespit edilirken, bir kente giriş-çıkışlar kapatıldı ve kentin yerel liderleri cezalandırıldı.





Çin geçen yıl pandeminin ilk patlak vermesinden sonra, aşırı sıkı sınır kontrolları, sosyal mesafe ve çok düşük oranda vakalar ortaya çıktığında bile karantina tedbirleri uygulama gibi önlemlerle virüsün yayılmasını geniş ölçüde durdurmayı başarmıştı ve ülke halkı o zamandan bu yana neredeyse virüssüz bir yaşam sürdü.





Şimdiyse ülke, doğudaki Nanjing kentindeki uluslararası havaalanıyla bağlantılı yeni vakaların en az 17 bölgeye yayılmasıyla üst düzey alarma geçmiş durumda. Çin Çarşamba günü yerel bulaşma sonucu 71 yeni vaka rapor etti. Bu vakaların yarısından fazlası, başkenti Nanjing olan kıyı eyaleti Jiangsu’da tespit edildi.





Corona virüsü pandemisinin 2019 yılı sonlarında ilk vakalarının görüldüğü ülkenin orta kesimlerindeki Wuhan kentinde de halk toplu testten geçirildi. Bazı yeni vakaların Jiangsu eyaletinde görülen vakalarla yüksek oranda benzerlik gösterdiği saptandı. Bu vakalara bulaşıcılık oranı çok yüksek olan ve ilk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantının yol açtığı belirtildi.





Bu arada Corona virüsü salgınında bir başka sıcak nokta da, Hunan eyaletinin mağaralar, ormanlar, şelaleler ve kumtaşı kayalarıyla meşhur olan ve “Avatar” filmindeki manzaralara ilham veren turistik kenti Zhangjiajie’de oluşuyor.





1 milyon 500 bin nüfuslu kentteki yerleşim birimleri giriş-çıkışlara kapatıldı, halkın evlerinden çıkması da yasaklandı. Yetkililer, turist bile olsa hiç kimsenin kenti terketmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.





Kent yönetiminin Komünist Parti disiplin komitesi, pandeminin önlenmesi çabasında “negatif etkisi” olan ve cezalandırılmaları kararı alınan yerel yetkililer listesi yayımladı.





Sadece bu kentte geçen haftadan bu yana 19 vaka tespit edildi, bu kişilerden üçü hastalık belirtisi göstermedi. Shanghai yönetimine ait Paper gazetesi, Zhangjiajie’deki salgınla bağlantılı bireysel vakaların en az 5 eyalete yayıldığını bildirdi.





Nanjing’e komşu Yangzhou kentindeyse Salı günü 126 vaka saptandı.





1 milyar 400 milyonluk nüfusa sahip Çin Salı günkü verilere göre 1,71 milyar dozun üzerinde aşı yaptı. Bunların kaçının ilk doz ya da iki doz olduğu konusu net değil ancak daha önceki açıklamalara göre nüfusun en az yüzde 40’ı tam doz aşı oldu.





Ülke içinde bulaşan 71 vakaya ek olarak, ülke dışından gelen ve Covid testi pozitif çıkan 25 kişi de karantinaya alındı. Bunlarla birlikte ülkede Çarşamba günü 96 yeni vaka tespit edilmiş oldu.





Çin bugüne kadar Corona virüsü kaynaklı 4 bin 636 can kaybı ve 93 bin 289 vaka rapor etti.