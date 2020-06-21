Samanyolu Haber /Sağlık / Çin'deki aşı deneyinde ikinci aşamaya geçiş yapıldı /21 Haziran 2020 16:38

Çin'deki aşı deneyinde ikinci aşamaya geçiş yapıldı

Çin'de korona virüsüne karşı yapılan aşı çalışmalarından birinin klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildi. Aşı şimdi, sağlıklı insanların bağışıklık sistemleri üzerinde denenecek.

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Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesindeki Tıbbi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS) tarafından Yünnan eyaletinde yürütülen potansiyel Covid-19 aşısı çalışmalarının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada aşının sağlıklı insanların bağışıklık sistemindeki etkileri değerlendirilecek.

Çin devlet ajansı Şinhua’daki habere göre, Çin’de bu aşının dışında beş farklı Covid-19 aşı adayına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Covid-19’un ortaya çıktığı Çin’de vaka sayısı 83 bin 378’e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi hayatını kaybetmişti. Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech, 16 Haziran’da ‘CoronaVac’ adını verdiği Covid-19 aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
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