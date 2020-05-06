Samanyolu Haber /Gündem / Çin'deki Köprüde tehlikeli anlar /06 Mayıs 2020 11:37

Çin'deki Köprüde tehlikeli anlar

Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan Humen Köprüsü'nde bugün şiddetli rüzgarla sallanma başladı. Köprü trafiğe kapatıldı.

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Guangdong bölgesinde Pearl Nehri üzerinde bulunan ve 1997 yılında yapılan Humen Köprüsü, şiddetli rüzgarla sallanmaya başladı. 888 metrelik köprü, araç trafiğine kapatıldı.

TACOMA KÖPRÜSÜ ÇÖKMÜŞTÜ
Tarihte daha önce 1940 yılında yapılan ABD'deki Tacoma Narrows Köprüsü, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlamıştı. Tacoma Köprüsü, yaklaşık 3 saat sonra çöktü. Uzmanlar, orta şiddette esen rüzgarların aeroelastik çarpıntı üretmesi sonucu köprünün çöktüğünü belirledi ve tarih kitaplarına bir örnek olarak geçti.
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