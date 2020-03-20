Korona tedbirleri Çin'deki hava kirliliğine bağlı 100 bin ölümü önleyebilir

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Araştırmacılar, Çin’in ekonomik yavaşlamasının gelecek yıl mevcut oranda devam etmesi halinde ülkedeki hava kirliliğinden kaynaklanan 100 bine kadar erken ölümün engellenebileceğini belirtiyor.





Koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında yerel işletmeler, fabrikalar kapandı, sosyal hareketler kısıtlandı ve Çin genelinde ulaşım durma noktasına geldi.





Bu sert karantina önlemleri, küresel sera gazının yaklaşık yüzde 27’sini üreten ülkede fosil yakıtların yakılmasında keskin düşüşlere ve çelik ürünlerin üretiminin de kesilmesine neden oldu.





Oslo’daki Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi’ne (CICERO) göre, hava kalitesi şubat süresince ince partikül madde konsantrasyonun yüzde 20-30 oranında azalmasıyla iyileşti.





Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi baş analisti Lauri Myllyvirta, ülkedeki karbon salımının aynı ayda en az dörtte bir oranında azaldığını belirledi.





Myllyvirta, “Petrol talebiyle kömür ve çelik gibi şeylere talep düştü" dedi ve ekledi:





Büyük sanayi sektörlerinin birçoğu üzerindeki etki çok yoğun.





NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) kirlilik izleme uyduları da Çin üzerinde azot dioksitte (NO2) kayda değer düşüşler tespit etti.





Salgının gelecek aylarda inşaat projelerini, üretim oranlarını ve yatırım kararlarını etkilemesi muhtemel. Tüm bu faktörler ekonomik büyümeyi daha da engelleyebilir ve emisyonları yavaşlatabilir.





CICERO, hava kirliliğinin bir yıl boyunca ülke genelinde mevcut seviyelerinde kalmaya devam etmesi durumunda yıllık önlenen erken ölüm sayısının 54 bin ve 109 bin arasında olacağını tahmin ediyor.





Bu rakam Çin’de şimdiki yıllık hava kirliliğine bağlı ölümlerin yüzde 5-10 oranında azalmasına tekabül ediyor. Çin’de her yıl 1 milyondan fazla insan (genellikle yaşlılar ve sağlık sorunları olanlar) düşük hava kalitesi nedeniyle hayatını kaybediyor.





CICERO’da kıdemli araştırmacı Kristin Aunan, “ölümleri veya hastaneye yatırılmaları hava kirliliğiyle ilişkili olan kişilerin genellikle kalp krizi veya beyin felcinden öldüğünü/hastaneye kaldırıldığını” belirtmenin önemli olduğunu söyledi. Aunan, “Bu, hava kirliliğinin bir tür 'temel' yük olarak, yıl boyunca sağlık hizmetlerine ilave yük oluşturduğu anlamına geliyor dedi.





CICERO, salgının başlangıcından itibaren en sert kontrol önlemlerinin uygulandığı Hubey’de önlenebilecek ölümlerin 3 bin 800’e kadar çıkabileceğini belirtiyor.





Öte yandan bilim insanları, durum istikrarlı hale geldiğinde Çin’in ekonomisini bir tür teşvikle güçlendirmeye çalıştığı durumda bu rakamların epey belirsiz ve değişime açık olduğu konusunda uyardı.





Güney Kore hastalık mikrobunun yayılmasının ardından ekonomisine 7,6 milyar sterlin (yaklaşık 58 milyar TL) pompalamıştı. İtalya da 22,8 milyar sterlin (173 milyar TL civarında) enjeksiyonu onaylamıştı.





The Independent’a konuşan Aunan, “Bu hesaplamalar Çin’de bu durumun ne kadar süreceğini bilmediğimiz bir dönemde yapıldı" dedi ve ekledi:





Şimdiden ülkede işler normale dönüyor gibi görünüyor.





Georgetown Üniversitesi’nde Çin enerji sektörü uzmanı Joanna Lewis, şunları söyledi:





Bu düşüşler önemli fakat kesinlikle geçici. Muhtemelen bir geri tepme etkisi (rebound effect) olacaktır. İnsanlar işlerine döndüklerinde ve fabrikalar yeniden çalışmaya başladığında, kayıp zamanı telafi etmeye çalışabilirler. Bu da emisyonlarda artışla sonuçlanabilir.







