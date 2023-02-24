Çin'den 12 maddelik barış planı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Çin, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünde tüm taraflarını düşmanlıkları durdurmaya ve "Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçmeye" çağırdı.







Pekin, barış müzakerelerini başlatmanın, tek taraflı yaptırımları sona erdirmenin ve ayrıca Ukrayna tahıl ihracatını garanti altına almanın ve stratejik riskleri azaltmanın gerekliliği üzerine vurgu yaptı.





AFP'ye göre Pekin, planı hazırlarken Kiev'e danışmadı. Bu nedenle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Rusya Federasyonu ile bağlarını sürdürmesi nedeniyle buna şüpheyle yaklaştıklarını söyledi.





Çin Kominist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu ofisi başkanı Wang Yi, 12 maddelik barış teklifini duyurdu. Avrupa turunun ardından bu hafta Moskova'ya yaptığı ziyarette Vladimir Putin ile bir araya geldi.





Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan "Ukrayna krizine siyasi çözüm konusunda Çin'in tutumu” başlıklı belge, Pekin'in talep ettiği 12 öğeyi içeriyor.





Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için hazırladığı duyurulan barış planı önerisi, Birleşmiş Milletler tüzüğü ışığında bütün ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı gösterilmesi, askeri çatışmaların sonra ermesi ve müzakerelerin yeniden başlatılması, ayrıca bu gelişmelere paralel olarak yaptırımların sonlandırılması çağrısında bulunuluyor.





Çin tarafından teklif edilen 12 maddelik barış teklifi





1- Tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterin. Birleşmiş Milletler tüzüğü, Çin Halk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere uluslararası yasalara çifte standart olmadan uymayı gerekli görüyor ve "tüm ülkelerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü de garanti edilmelidir."





2- Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçin. Çin, "bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına sağlanamayacağına ve askeri blokları güçlendirerek veya genişleterek bölgesel güvenliğin sağlanamayacağına" inanıyor. "Tüm ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını" ciddiye almanın yanı sıra "dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisinin inşasını teşvik etme" ve “kamplaşma ve çatışmalarının oluşmasına izin vermeme" çağrısında bulundu.





3- Askeri çatışmaların derhal sona ermesi ve tırmanmadan kaçınılması. Çin, "savaşların kazananı olmadığını" belirtiyor ve "tüm tarafların rasyonaliteyi ve itidalini sürdürmesi, yangını körüklememesi, çatışmaları ağırlaştırmaması ve Ukrayna krizinin tırmanmasını veya kontrolden çıkmasını önlemesi" gerektiğine inanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlamasını desteklemenin, gerginliğin azaltılmasını teşvik etmenin, "durumu yumuşatmanın" ve "kapsamlı bir ateşkes sağlamanın" gerekli olduğunda ısrar ediyor.





4- Taraflar Bbarış müzakerelerine başlasın. "Diyalog ve müzakereler Ukrayna krizinden çıkmanın tek gerçek yoludur" ve uluslararası toplum, çatışmanın taraflarına "siyasi bir çözüm için kapı açma" konusunda yardım etmeli ve bunun için koşullar yaratmalı ve müzakereler için bir platform sağlamalı.





5- İnsani kriz çözülsün. Pekin, "sivillerin güvenliğini koruma" ve tahliyeleri için insani koridorlar oluşturma, insani yardımı artırma ve BM'nin bu konudaki rolünü destekleme çağrısında bulundu.





6- Sivilleri ve savaş esirlerini koruyun. Çin, çatışmanın taraflarının sivillere ve sivil hedeflere saldırmaktan kaçınması, kadınları ve çocukları koruması ve savaş esirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirtiyor. Çin, Rusya ile Ukrayna arasındaki mahkum değişimi için "daha elverişli koşullar" çağrısında bulundu.





7- Nükleer santrallerin güvenliğini sağlayın. Çin, "barışçıl nükleer tesislere" - özellikle nükleer santrallere - silahlı saldırılara direnmenin gerekli olduğuna inanıyor. Belgeye göre, tüm taraflar nükleer güvenlik sözleşmelerine uymalı ve insan yapımı nükleer kazalardan kaçınmalıdır.





8- Stratejik riskleri azaltın. Pekin, nükleer silahların kullanılamayacağını ve bunların kullanımına veya kullanım tehdidine karşı konulması gerektiğini vurguluyor.