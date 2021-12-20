Çin'den 20 ay sonra ilk adım: Gösterge faizinde mini indirim

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 20 aydır ilk kez faiz indirdi. Çin Merkez Bankası'nın kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3.85'ten yüzde 3.8'e düşürmesi, Nisan 2020'den beri ticari bankaların kurumsal borçlulara ne kadar faiz uyguladığına rehberlik eden orandaki ilk indirim oldu.







Bir yıllık LPR 5 baz puan düşürülürken, beş yıllık LPR değişmedi. Çin'de yeni ve mevcut krediler 1 yıl vadeli LPR, mortgage kredileri ise 5 yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.





'Büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmayacağının işareti'





Reuters'e konuşan analistlere göre beş yıllık faiz oranını değiştirmeme kararı, şimdilik Pekin'in ekonomik büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmamayı tercih ettiğini gösterdi.

Çin Merkez Bankası, bu ayın başlarında kredi verenlerin rezervde tutması gereken para miktarını düşürme kararı almış, bunun ekonomiye 1.2 trilyon yuan (188 milyar dolar) nakit akışı sağlayacağını söylemişti.



