Çin'den 20 ay sonra ilk adım: Gösterge faizinde mini indirim

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 20 aydır ilk kez faiz indirdi. Çin Merkez Bankası'nın kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3.85'ten yüzde 3.8'e düşürmesi, Nisan 2020'den beri ticari bankaların kurumsal borçlulara ne kadar faiz uyguladığına rehberlik eden orandaki ilk indirim oldu.
Bir yıllık LPR 5 baz puan düşürülürken, beş yıllık LPR değişmedi. Çin'de yeni ve mevcut krediler 1 yıl vadeli LPR, mortgage kredileri ise 5 yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.
'Büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmayacağının işareti'
Reuters'e konuşan analistlere göre beş yıllık faiz oranını değiştirmeme kararı, şimdilik Pekin'in ekonomik büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmamayı tercih ettiğini gösterdi.
Çin Merkez Bankası, bu ayın başlarında kredi verenlerin rezervde tutması gereken para miktarını düşürme kararı almış, bunun ekonomiye 1.2 trilyon yuan (188 milyar dolar) nakit akışı sağlayacağını söylemişti.
'Beş yıllık LPR'de de yakın zamanda faiz indirimi bekliyoruz'
AFP'ye konuşan Capital Economics'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, bugünkü faiz indirimi açıklamasıyla ilgili, 'ödenmemiş değişken oranlı işletme kredilerine yarayacağı ve yeni sabit oranlı borç alanlar için daha ucuz kredilere yol açacağı' değerlendirmesini yaptı.
Williams, "İpotekli konut kredilerini biraz daha ucuz hale getirecek ve konut talebinin desteklenmesine yardımcı olacak şekilde beş yıllık LPR'de de yakın zamanda bir faiz indirimi bekliyoruz" dedi.
aiz indirimi, fabrika çıkış fiyatlarının en son 1990'ların ortalarında görülen seviyelerde yükselmesi eşliğinde enflasyonla ilgili endişelere rağmen geldi.
'Çin'in destekleyici para politikasına geçtiğinin göstergesi'
Online borsa işlemleri şirketi OANDA'dan Jeffrey Halley, 'Çin'in gelecek yıl ekonomik büyümenin yavaşlayacağı öngörüsüne göre hareket ettiğini' söyledi.
Halley, "Beş yıllık LPR'ye kıyasla bir yıllık LPR'ye dayanan kredilerin sayısı daha fazla. O yüzden bu hareket, Çin'in destekleyici para politikasına geçtiğine dair somut bir işaret" dedi.