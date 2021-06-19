Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den 5 milyon aşı daha /19 Haziran 2021 19:00

Çin'den 5 milyon aşı daha

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'den 5 milyon aşı daha Sonraki Haber >>

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:15:08