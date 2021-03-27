Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım misillemesi









Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD ve Kanada, 22 Mart günü, söylentilere ve yanlış bilgilere dayanarak Sincan'daki ilgili kişi ve kuruluşlara karşı tek taraflı yaptırım getirmişti. Buna yanıt olarak Çin, ABD Uluslararası Dinî Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) Başkanı Gayle Manchin, Başkan Yardımcısı Tony Perkins, Kanadalı milletvekili Michael Chong’a karşı yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.





'Hataları düzeltin'

Çin hükümetinin ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "İlgili ülkeleri durumu net bir şekilde anlamaya ve hataları düzeltmeye çağırıyoruz" denildi.





Açıklamada, "Bu ülkeler, Sincan konusuyla ilgili siyasi manipülasyonları durdurmalı, her ne şekilde olursa olsun Çin'in içişlerine müdahaleye son vermeli ve bu yanlış yoldan dönmeli" değerlendirmesi yapıldı.