Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım misillemesi /27 Mart 2021 20:14

Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım misillemesi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 'insan hakları ihlalleri' iddialarıyla ilgili olarak ABD ve Kanada'nın yaptırımlarına karşılık bu ülkelerden bazı kişi ve kuruluşların 'kara listeye' alındığını bildirdi.

SHABER3.COM



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD ve Kanada, 22 Mart günü, söylentilere ve yanlış bilgilere dayanarak Sincan'daki ilgili kişi ve kuruluşlara karşı tek taraflı yaptırım getirmişti. Buna yanıt olarak Çin, ABD Uluslararası Dinî Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) Başkanı Gayle Manchin, Başkan Yardımcısı Tony Perkins, Kanadalı milletvekili Michael Chong’a karşı yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

'Hataları düzeltin'
Çin hükümetinin ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "İlgili ülkeleri durumu net bir şekilde anlamaya ve hataları düzeltmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bu ülkeler, Sincan konusuyla ilgili siyasi manipülasyonları durdurmalı, her ne şekilde olursa olsun Çin'in içişlerine müdahaleye son vermeli ve bu yanlış yoldan dönmeli" değerlendirmesi yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım misillemesi Sonraki Haber >>

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:41