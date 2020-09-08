Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den ABD'li diplomatlar için yaptırım kararı /08 Eylül 2020 23:55

Çin'den ABD'li diplomatlar için yaptırım kararı

ABD'li iki diplomatın Tayvan ziyareti sonrasında Çin'den söz konusu diplomatlar için yaptırım kararı çıktığı ifade edildi.

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Çin'in iki ABD'li diplomata Tayvan'a yaptıkları ziyaret nedeniyle yaptırım uygulayacağı belirtildi. Çin, Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Çin'in ABD'li iki diplomata ve bağlı oldukları şirketlere Tayvan'a yaptıkları ziyaret nedeniyle yaptırım uygulayacağı bildirildi. Ağustos ayında da ABD Sağlık Bakanı Alex Azar başkanlığındaki heyet Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'i ziyaret etmişti.

Çin, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımıyor. İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı.
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