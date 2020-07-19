Çin'den ABD'ye Hong Kong suçlaması

Çin’in Myanmar büyükelçiliği Pazar günü yayınladığı açıklamada ABD’yi, büyük güçler arasında gerginliği arttırmak ve Güney Çin Denizi ile Hong Kong'ta huzursuzluğa sebep olmakla suçladı.



Çin'in, geçtiğimiz günlerde kendisini, "Komşularının egemenliğine zarar vermekle" suçlayan ABD'ye yanıtı sert oldu. Myanmar büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ABD, bölgede Çin'i sınırlamak için "iğrenç şeyler yapmak", “bencil, ikiyüzlü, aşağılık ve çirkin bir yüz” göstermekle suçlandı.





"MODERN ZAMANLARDA EGEMENLİK..."





ABD makamları geçen hafta, Pekin’in stratejik su yolunun yaklaşık %90'ına sahip olduğu iddiasına meydan okuyarak, bölgedeki ülkeleri Çin'e karşı destekleyeceğini söylemiş ve Çin'i “Komşularının egemenliğini zayıflatmakla" suçlamıştı.





ABD tarafından yapılan açıklamada, "Modern zamanlarda egemenlik, açık eylemlerle değil; genellikle zaman içinde, yavaş yavaş erozyona yol açan küçük bir dizi olay aracılığıyla kaybedilir..." ifadeleri yer almıştı.





Pekin yönetimi ise buna yanıt olarak, “ABD, hâlâ büyük bir ülke gibi görünüp görünmediğini anlamak için önce aynaya bakmalı” dedi.