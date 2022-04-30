Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den ABD'ye 'karşılık veririz' mesajı /30 Nisan 2022 00:52

Çin'den ABD'ye 'karşılık veririz' mesajı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin bir benzerinin yaşanması ihtimalinden söz edilen Çin ile Yayvan arasındaki gerilimde Çin yönetiminin ABD'ye sert bir mesaj verdiği belirtildi. 'ABD'nin Tayvan'a silah tedarikini kesmesi gerektiği' ifade eden Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden geldiği belirtilen açıklamada duruma dışardan müdahale edilmesi halinde Pekin'in karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun vurgulandı duyuruldu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden 'ABD'nin Tayvan'a silah tedarikini kesmesi gerektiği' açıklaması geldi. Açıklamada Tayvan'daki duruma dışardan müdahale edilmesi halinde Pekin'in karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kongre'deki 'Çin'in potansiyel saldırısına karşı kendini savunması için 'Tayvan'ın gereken tüm araçlara sahip olmasını garantiye alma' konuşması sonrası, Pekin'in 'tek Çin' ilkesi üzerinden tepkisi tırmandı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin 1972'de Çin'le diplomatik ilişki kurarken tek Çin ilkesini kabul ettiğini ve Çin'le 1972-1982 arası imzaladığı üç bildirinin maddeleri arasında Tayvan'a askeri desteği ve silah satışını sona erdirmesinin yer aldığını hatırlattı.

Liu, "ABD, 'Tek Çin İlkesi'ne ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin maddelerine uymalı, Tayvan ile resmi etkileşimlerini ve askeri işbirliğini kesmeli, adaya silah satışını durdurmalı ve 'Tayvan'ın bağımsızlığını' desteklememe taahhüdünü yerine getirmek için somut önlemler almalıdır" dedi.

Pekin, tek Çin ilkesi kapsamında ayrılmaz parçası olarak gördüğü Tayvan'ın bir gün anakarayla birleşmesi politikası yürütüyor.

"Pekin, adanın anakarayla yeniden birleşme sürecinde yabancı güçlerin ve bir grup 'ayrılıkçının' müdahalesine yanıt vermek için gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tutar" vurgusunu yapan Liu, "Pekin, Tayvan'ın Çin'le barışçı şekilde birleşmesini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" diye ekledi.

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