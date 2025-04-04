Çin'den ABD'ye 'kısasa kısas' kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerine yönelik ek tarife uygulamasıyla küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi.





1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren Trump, 4 Şubat'ta yürürlüğe giren kararnamede de değişiklik yaparak Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 20'ye yükseltti.





YÜZDE 34 VERGİ UYGULANACAK

Trump'ın çok konuşulan hamlesinin ardından Çin, bu karara karşı misilleme olarak ABD'ye yüzde 34 gümrük tarifesi uygulayacaklarını duyurdu.





Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağı belirtildi.