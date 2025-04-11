Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den ABD'ye misilleme: İşte yeni oran! /11 Nisan 2025 13:05

Çin'den ABD'ye misilleme: İşte yeni oran!

Çin, ABD ile tırmanan ticaret geriliminde Washington’ın gümrük tarifesi artışına karşılık ABD'den ithal ürünlere ek yüzde 125 gümrük vergisi getirdi.

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Çin Devlet Konseyine bağlı Gümrük Tarife Komisyonundan yapılan açıklamada ABD'ye yönelik gümrük tarifesinin yüzde 125'e yükseltildiği duyuruldu.

Açıklamada, Amerika'dan ithal ürünlerin mevcut tarife oranlarında piyasada yer bulamayacağına işaret edilerek, ABD'nin Çin ürünlerine ilave tarifeler getirmesi halinde "Çin'in bunu görmezden geleceği" bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in, meşru çıkarlarını ve haklarını savunacağı, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni koruyacağı vurgulandı.

KARŞILIKLI TARİFE ARTIŞLARI
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti.

İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

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