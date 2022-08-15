Çin'den ABD'ye yeni Tayvan uyarısı

ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimi yeni açıklamalarda devam ediyor.







ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle yükselen ABD ile Çin arasındaki Tayvan geriliminde yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.





Söz konusu ziyaretin hemen sonrasında Pekin yönetimi ada çevresinde bir askeri tatbikat da düzenlemişti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'nin, Tayvan konusunda "yanlış yönde" ilerlemeyi bırakması gerektiğini söyledi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'nin, Tayvan konusunda "yanlış yönde" ilerlemeyi bırakması gerektiğini söyledi.

'ALDIĞIMIZ TEDBİRLER HAKLI VE MEŞRUDUR'





Zhang Jun, "Nancy Pelosi'nin gezisinden ders almalılar ve yanlış yöne gitmeyi bırakmaları gerektiğini anlamalılar" dedi.Zhang, "Tayvan'da kimin kışkırtma yaptığını, statükoyu kimin ihlal ettiğini ve sorun meydana getirmeye çalıştığını tüm dünya açıkça görüyor" ifadelerini kullandı.Zhang Jun, Çin'in "egemenliğini ve toprak bütünlüğünü" korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini bildirdi.Zhang, uygulanan yaptırımlara ve tatbikatlara değinerek "Bunlar, bu tür provokatif eylemlere karşı aldığımız karşı tedbirlerin haklı ve meşru olduğunu da açıkça göstermektedir" dedi.