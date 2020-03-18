Çin'den AB'ye maske ve test desteği

Çin Başbakanı Li Kıçiang, bu açıklamayı AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı telefon görüşmesi sonrası Twitter'dan yaptı. AB Komisyonu'nun test ve maskelerin sevkiyatının nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntıları Çin Ticaret Bakanı ile netleştirmeye çalıştığı belirtiliyor.





Can kayıplarının Asya'yı geride bıraktığı Avrupa'da şimdiye kadar 3 binden fazla kişi COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın ortaya çıktığı Çin'in bulunduğu Asya kıtasında ise şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384.