Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den alınan korona test kitleri bozuk çıktı, parası geri isteniyor /09 Nisan 2020 12:22

Çin'den alınan korona test kitleri bozuk çıktı, parası geri isteniyor

İngiltere, Çin’den satın aldığı 3.5 milyon koronavirüs test kitinin bozuk çıkması üzerine parasını geri istedi.

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İngiltere, Çin’den ithal ettiği yaklaşık 3.5 milyon test kitinin, pek çok kez negatif ve pozitif sonuçları yanlış verdiğini açıkladı. Boris Johnson hükümeti, geçtiğimiz ay Çin’den satın alınan ancak kullanımı güvenilir olmadığı belirlenen 3.5 milyon koronavirüs test kiti için geri ödeme istiyor.

HATALI SONUÇLAR ALINDI
Koronavirüs test koordinatörü Pr. Dr. John Bell, satın alınan testlerin ciddi derecede güvenlik sorunu taşıdığını, Covid-19 testine tabi tutulan çoğu insanda hatalı sonuçlar alındığını doğruladı. Bell, “Maalesef bugüne kadar kullandığımız testler iyi sonuç vermedi. Birçok yanlış negatif görüyoruz, yanlış pozitifler de görüyoruz. Bu test kitleri bizim için iyi sonuçlar vermedi" şeklinde konuştu.

İngiltere Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock ise korona virüs salgınına yanıt olarak alınan bu test kitlerini "Oyunun kuralını değiştirecek” şeklinde lanse etmişti. Peacock, başlangıçta test sonuçlarının birkaç gün içinde elde edileceğini ancak kitlerin görünürdeki başarısızlığının sıkıntıya sebep olduğunu açıkladı.
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