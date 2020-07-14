Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin'den Amerika'ya misilleme /14 Temmuz 2020 14:13

Çin'den Amerika'ya misilleme

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki müeyyide restleşmesinde bu sefer Çin hamle yaptı. Pekin yönetimi, Tayvan'a füze parçaları satışını onaylamasına misilleme olarak LockHeed Martin'e müeyyide uygulayacak.

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Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tayvan'ın Lockheed Martin tarafından üretilen savunma füzelerini yenilemesine yönelik muhtemel parça alımı mukavelesini onaylamasına misilleme olarak şirkete müeyyide uygulayacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian bugünkü toplantıda söz konusu kararı açıkladı ve ilişkilerin daha fazla bozulmaması için ABD'nin Tayvan ile askeri ilişkilerini kesmesi gerektiğini ekledi.

620 MİLYON DOLAR TUTARINDA BİR SATIŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Tayvan'a daha önce satılan Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) füzelerinin yenilenerek 30 yıl daha kullanılmasını sağlayacak parçaların satışına dair 620 milyon dolar tutarındaki askeri anlaşmayı onayladı.
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