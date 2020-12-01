Çin'den büyük bilgi sızıntısı: Böyle manipüle etmişler

CNN'in elde ettiği, Hubei eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden sızan 117 sayfalık gizli belgelere göre Çinli yetkililer, Covid-19 salgını hakkında dünya ile içerideki durumdan çok daha iyimser veriler paylaştı.







Euronews'te yer alan habere göre belgeler, Çin’in sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koyarken, şu sorunlar yaşandı:





*Ülkede salgının ilk dönemlerinde Covid-19 vakalarının tespit ve teyidi 23 gün gibi uzun bir süre aldı.

*Virüs testlerinde yaşanan başarısızlıklar nedeniyle çoğu test negatif çıktı. Bu 10 Ocak'a kadar devam etti.

*Çinli yetkililer, gerçek rakamlar yerine dünya ile daha iyimser veriler paylaştı.

*İç denetimlerde salgının yayıldığı bölgede sağlık sektöründe yaşanan fonlama ve personel yetersizliği olduğu görüldü.

*Çin'deki mevcut katı bürokratik yönetim modeli salgın konusunda erken uyarı sistemini engelledi.





Belgeler, Çin sağlık sisteminin yukarıdan aşağı bürokratik sınırlamalardan dolayı salgının ilk acil aşamalarını doğru yönetemediğini, bu süreçte atılan yanlış adımları ve kurumsal başarısızlık modelini gösterdi.





Salgının merkezi Wuhan'a komşu şehirlerde daha fazla grip vakaları görüldü







Çinli yetkililer Hubei eyaletinin Wuhan şehrini Covid-19 salgınının merkezi olarak göstermesine rağmen, aralık başında eyalette Wuhan'a komşu diğer şehirler Yichang ve Xianning’ta daha önce hiç açıklanmayan, önceki yıla kıyasla 20 kat daha büyük bir grip salgını meydana geldi.





Belgelere göre Covid-19 salgının merkezi Wuhan’da 2 Aralık 2019 itibarıyla 2 bin 32 grip salgını tespit edilirken, 320 km batısındaki Yichang’da 6 bin 135, Xianning’de de 2 bin 148 vaka kayıtlara geçti.





Sızan belgeler, yetkililerin salgının ilk patlak verdiği dönemde erişebildikleri bilgilerle halka açıkladıkları bilgiler arasında çok sayıda tutarsızlık olduğunu ortaya koydu.





Çin hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı hükümetler tarafından virüsle ilgili bilgileri kasıtlı olarak gizlediği yönündeki suçlamaları sürekli olarak reddetti.





Belgeleri ulaştıran kaynağın Çin sağlık sistemi içinde çalışan biri olduğunu belirten CNN, belgelerin 6 ayrı bağımsız uzman tarafından incelendiğini ve özgünlüğünün teyit edildiğini duyurdu.





Diğer yandan koronavirüs salgınını ve Çin hükümetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan Çinli gazeteciler birer birer ortadan kaybolmuştu.





Keza Covid-19'u erken döneminde tespit ederek halkı uyarmaya çalışan Vuhanlı doktor Li Wenliang de gizemli bir şekilde yaşamını yitirmişti.





Çin İnsan Hakları Savunucuları örgütüne göre, virüsün yayıldığı ilk dönemde en az 350 kişi salgınla ilgili "söylenti yaydığı" suçlamasıyla cezalandırıldı.