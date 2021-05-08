Çin'den cevap geldi! Türkiye'ye kalan aşıları neden teslim etmiyorlar?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Sinovac aşısının tedariği hakkında sözleşmeye ulaşıldığını ve 50 milyon doz için anlaşılmasına rağmen 25 milyon dozun teslim edilmediği açıklamasının ardından Çin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.







YetkinReport'tan Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Çin büyükelçilik kaynakları aşı teslimatında “yavaşlama” olduğunu kabul ederken, yavaşlamanın kasıtlı olmadığını, “siyasi bir nedene de dayanmadığını” söyledi.





Çin Büyükelçilik kaynakları, aşı teslimatında yaşanan sorunun Uygur Türkleriyle ilgili olup olmadığına ilişkin olarak sorulan soruya, “Hayır. Aşı teslimatının yavaşlamasıyla bu konunun, hiçbir siyasi konunun herhangi bir ilgisi yok. Türkiye ile ilişkilerimizde siyasi bir sorun yok" yanıtını verdi.





Kaynaklar, şimdiye dek teslim edilen 26 milyon doz aşının, Çin’in 100 milyon doz olan toplam aşı ihracatının dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.





Türkiye'nin, Çin’den aşı ithal eden ülkeler listesinde ilk sırada yer aldığını belirten kaynak, “Çin’in aşılama oranı Türkiye’nin yarısı kadar” dedi.