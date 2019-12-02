Çin'den çok konuşulacak hamle: Telefon alan artık yüzünü kaydettirecek

Cep telefonu satın alan kişilere cihazlarını yüz tanıma özelliğiyle kaydettirmeleri zorunluğu getiren Çin hükümeti, bu düzenlemeyle vatandaşların internetteki 'meşru haklarını ve çıkarlarını korumayı' amaçladığını savunuyor.







Çin'de daha önce yeni telefon hattı ya da data tarifesi satın alanların fotoğrafları ve kimlik kartlarıyla birlikte kayıt olmaları zorunluydu. Yeni yönetmelikle birlikte, anonim kimliklerle internet kullanmanın engellenmesi planlanıyor.





Yüz taramayla mobil internet kaydı, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın, ülkedeki tüm mobil internet kullanıcılarının kimliğine ve internetteki aktivitelerine erişim olanağı tanıyor.





'HERKESİ TAKİBE ALMAK İÇİN MERKEZİ BİR HAMLE'





Ülkedeki internet kullanıcılarını bazıları da yeni yönetmelikten kaygılı. BBC Türkçe'nin haberinde, Çin'in popüler sosyal medya platformu Sina Weibo'daki bir kullanıcı, "İnsanlar daha yakından takip edilecek. Hükümetin korkusunun kaynağı ne ki?" diye sordu. Başka bir kullanıcı ise Çin yönetiminin kişisel verilerle ilgili hakları ihlal ettiğini savunarak, "İleride hırsızlar sadece adınızı soyadınızı değil, yüzünüzü de görecek" öngörüsünde bulundu.





Oxford Üniverstesi'nden Araştırma Görevlisi Jeffrey Ding, Çin hükümetinin aldığı karar için "Bu, herkesi takibe almak için merkezi bir hamle" olarak değerlendirdi.







