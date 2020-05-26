Çin'den ezber bozan adımlar...

12 Aralık 2019'da ilk defa Çin'in Vuhan şehrinde görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının bütün dünyaya yayıldı. Salgında şu ana dek 347 bin kişi hayatını kaybetti. Çin başta olmak üzere ekonomik krizle karşı karşıya geldi.





Krizin sebep olduğu hasarı ortadan kaldırmak için harekete geçen Çin ezber bozan adımlar atacak. Hükûmet fazladan 140 milyar dolar harcayacak. Böylece bütçe açığı, 1994 yılından beri ilk kez gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3’ünü geçerek yüzde 3,6 olacak.







BÜYÜME TAHMİNİ YOK!





Hükümetteki ikinci adam olan Li Keqiang büyük belirsizlik sebebiyle ülke tarihinde ilk kez ekonomik büyümeyle ilgili tahmin yapılmayacağını söyledi.





Ayrıca salgın sırasında 80 milyon insanın işsiz kalmasıyla son yılların rekoru kırıldı. Çin ekonomisi, 1976'dan beri ilk kez bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 daralmıştı.





VERGİ İNDİRİMLERİ, YOKSULLARA YARDIM





CNN’de yer alan habere göre Çin hükûmeti, krizi aşmak için daha sert bir politikayı uygulamaya koydu. Buna göre 500 milyar dolarlık teşvik paketi ve 9 milyon yeni istihdam sözü verildi.





Bütçede vergi ve kira indirimleri ile yoksullara yardım için 140 milyar dolar tahsis edildi.





Hükümetin atacağı adımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Virüsle mücadelede kullanılan tıbbi ekipman ve malzemeleri finanse etmek için 140 milyar dolarlık özel hazine bonosu çıkarılacak.





Bunun yanı sıra yerel hükûmetlerin 5G şebekeleri, demir yolları, havalimanları ve diğer altyapı yatırımlarında kullanmaları için 527 milyar dolara kadar özel tahvil çıkarmalarına izin verilecek.





AMERİKA İLE TİCARİ SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ





Çin tüm bu adımları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasındaki ticari savaşların yeniden alevlendiği bir dönemde atacak. İki ülke ocak ayında "birinci safha" anlaşmasını imzalamıştı.





Buna göre iki ülke birbirlerine uyguladıkları vergi tarifelerini düşürecek. Ayrıca Çin bu yıl ve gelecek yıl fazladan 200 milyar dolarlık mal ve hizmet alma taahhüdünde bulundu.





Çin, bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Ancak ABD'den son dönemde anlaşmanın aksi yönünde adımlar gelerek, Çinli şirketler üzerindeki baskı artırıldı.





Temsilciler Meclisi, emeklilik fonlarının Çin borsasından hisse senedi almasını yasakladı.