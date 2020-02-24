Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Çin'den günde 100 bin kargo gelirdi, şimdi 10 bine düştü' /24 Şubat 2020 12:22

'Çin'den günde 100 bin kargo gelirdi, şimdi 10 bine düştü'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve iki binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) e-ticareti de etkiledi. Çin'den Türkiye'ye gelen kargo sayısı yüzde 90 azaldı.

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Bir e-ticaret sitesinin genel müdürü Hakan Çevikoğlu, dünyayı etkisine alan yeni tip  Koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi Çin’den Türkiye’ye günlük 100 bin adet küçük kargo geldiğini, şimdi ise, bu sayının günde 10 binlerin altına kadar gerilediğini belirtti. Çevikoğlu, “İnsanların Çin’den e-ticaret kanalıyla aldıkları ürünlerin sayısı çok azaldı. Bu durum iç piyasadaki e-ticaret satışlarını yüzde 10 - 15 artırdı” dedi.

Milliyet'e konuşan Çevikoğlu, “Virüsün insan vücudu dışında da 9 - 10 gün süreyle yaşadığı yönündeki açıklamaların ardından Çin’den yapılan ticarette ciddi bir düşüş oldu. Çin’den Türkiye’ye bu olaydan önce günlük küçük paket ya da mektup kargo dediğimiz 100 bine yakın ürün geliyordu. Şimdi ise, bu rakam günde 10 binlerin kadar geriledi. İnsanların Çin’den satın aldıkları ürünler, olmazsa olmaz ürünler değil. Vatandaşlarımız genelde bu ürünleri ucuz görüyor ve alıyor. Dolayısıyla Çin’den günlük olarak alınan 100 bin paketlik alımın gerilemesi Türkiye’ye aynı oranda yansımadı ama tabii ki satışlarda yüzde 10-15 oranında bir artışa neden oldu.” dedi. 
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