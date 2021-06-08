Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den koronavirüs için kitle imha silahı benzetmesi /08 Haziran 2021 19:32

Çin'den koronavirüs için kitle imha silahı benzetmesi

Koronavirüsün Çin'de bilinçli olarak üretildiği yönündeki iddialara Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu cevap verdi. Söz konusu iddiaları yalanlayan elçi, bu iddiaların Irak'ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalanlardan farklı olmadığını söyledi.

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Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kökeninin Çin'de aranması gerektiğine dair açıklamalara verdiği yanıtta, iddiaların Irak'ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalanlardan farklı olmadığını söyledi.

Pandeminin başlangıç noktası Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kenti olarak gözükürken, Washington'ın Koronavirüs'ün Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddiasını kanıtlamak için istihbarat faaliyeti yürütmesine Pekin'den bir yanıt daha geldi.

Covid-19'un kökeninin bilim bir mesele olduğunu belirten Liu, bu konunun dünya çapındaki bilim insanları tarafından ortaklaşa incelenmesi gerektiğini ve elde edilecek her sonucun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) prosedürlerine ve bilime dayalı yöntemlere uygun olması gerektiğini vurguladı.

Liu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Köken araştırmalarını siyasallaştırma ve Çin'i karalama kampanyası, 12 yıl önce Irak'ın kitle silahlarına sahip olduğu yalanlarından farklı değil" dedi.
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