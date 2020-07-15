Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den koronavirüse karşı yeni grip aşısı /15 Temmuz 2020 23:00

Çin'den koronavirüse karşı yeni grip aşısı

Çin'in koronavirüs salgınının kış aylarındaki etkisini kırmak için piyasaya yeni bir tür grip aşısı sürmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin, salgının kış aylarında etkisini kırmak için yeni bir grip aşısını piyasaya sürme kararı alındığını duyurdu.

Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG), üzerinde çalıştıkları grip aşısının son testlerinin başarılı geçtiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, yaklaşan sonbahar aylarıyla grip hastalığının koronavirüsle etkileşimi konusunda endişe yaşadıklarını ve grip aşısı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Yetkililer, yaklaşan sonbaharda kullanılmak üzere yeni bir "grip" aşısının bugünden itibaren piyasaya sürüleceğini açıkladı.
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