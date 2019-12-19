Çin'den Mesut Özil ile ilgili yeni adım: Çıkarılmasına karar verildi

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne destek verdiği Twitter mesajı sonrası Pro Evolution Soccer (PES) adlı popüler bilgisayar oyununun 2020 Çin versiyonundan çıkarılacağı kaydedildi.





Euronews Türkçe'den Keren Congar'ın haberine göre PES 2020'nin Çin'deki haklarını elinde bulunduran Çinli internet teknolojisi şirketi NetEase, ülkedeki sosyal medya ağı Weibo üzerindeki hesabında Özil'in söz konusu oyunun 3 farklı versiyonundan çıkarılacağını, buna PES 2020'nin mobil versiyonunun da dahil olduğunu duyurdu.





NetEase, Weibo'daki resmi hesabında, "Alman oyuncu Özil, sosyal medyada Çin hakkında aşırıya kaçan bir yorum yaptı. Bu sözler Çinli futbol severleri ve sporun sevgi ve barış ruhunu zedeledi. Bunu anlamamız, kabul etmemiz ve affetmemiz mümkün değil." ifadelerine yer verdi.





Mesut Özil, 13 Aralık tarihinde Twitter hesabından Çin'in Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde Müslüman azınlıklara zulüm ve baskı yapıldığını yazmış ve İslam dünyasını bu duruma sessiz kalmakla suçlamıştı.





Söz konusu paylaşım sonrası Çin devlet kanalı CCTV, Arsenal'in Manchester City ile oynadığı son Premier Lig maçını yayından kaldırmıştı. Arsenal Futbol Takımı ise Çin'de yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabında Çince olarak, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesine yer vermişti.