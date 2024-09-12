Çin'den otomobil üreticilerine Türkiye uyarısı

Reuters'a bilgi veren iki kaynaktan biri, temmuz ayı başında yapılan bir toplantıda bakanlığın, merkezi hükümetten gelen bir talimata atıfta bulunarak otomobil üreticilerine Hindistan'a yatırım yapmamalarını söyledi.





Batılı otomobil üreticilerinin yaptırımlar nedeniyle ülkeden çekilmesinin ardından Rusya'da da Çin markalı otomobillerin varlığı artmaya başlamıştı. Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın Ağustos ayında Chery'nin Rusya birimi müdürü Vladimir Shmakov'a dayandırdığı habere göre, Chery Rus fabrikalarında otomobil üretmek için Rus üreticilerle görüşmeler yapıyor.





Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin otomobil üreticilerini, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde imalat tesisi yatırımı yapmanın riskleri konusunda uyardı.Çin otomobil üreticileri Avrupa başta olmak üzere dış pazarlardaki satışlarını artırırken üretim ağını da genişletmeye başladı.Çinli şirketler Avrupa'da atıl durumdaki bazı otomobil fabrikalarını satın alırken, elektrikli araç üreticisi BYD de Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli fabrika yatırımı kararı almıştı. İki Çinli üreticinin daha Türkiye'de yatırım için görüşmeler yürüttüğü biliniyor.Bakanlık, ayrıca Rusya ve Türkiye'ye yatırım yapmamaları için şirketlere "şiddetle tavsiyede" bulunurken Avrupa ve Tayland'da fabrika kurmanın risklerini vurgulamak için ise daha ılımlı ifadeler kullandı.Bakanlık şirketlerin kurdukları fabrikalarda Çin'de üretilen parçaları birleştirerek araç üretme yöntemini kullanmalarını tavsiye ederek, böylece jeopolitik sorunlardan kaynaklı muhtemel risklerin hafifletilebileceğini belirtti.İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynak, üreticilere, Bloomberg'de yer alan haberde bildirildiği gibi, temel elektrikli araç teknolojilerinin ülkede kalmasını sağlamak üzere herhangi bir tavsiyede bulunulmadığını söyledi.Çin Ticaret Bakanlığı haberin yazıldığı sırada bir açıklamada bulunmadı.Çinli otomobil üreticileri, ülkelerindeki talebin uzun süreli ve acımasız bir fiyat savaşına yol açacak seviyede azalması nedeniyle büyüyen kapasite fazlası sorunuyla boğuşurken, ülke dışında büyüme arayışları giderek artıyor.Üreticiler, Avrupa ve ABD gibi büyük otomobil pazarlarındaki satışları artırma konusunda da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerinin arttırılmasıyla karşı karşıya kaldılar.İspanya ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi Çinli otomobil üreticilerini yatırım yapmak üzere kendi ülkelerine çekmeye çalışsa da şirketler, ülkelerde yerel üretim kurmak konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.Çinli üreticilerin bu ülkelerde imalata geçmeleri için büyük miktarda yatırım yapmaları ve ülkelerin yerel yasaları ile kültürleri hakkında derin bilgi sahibi olmaları gerekiyor.Çin'in en büyük ikinci otomobil üreticisi Geely şirket yöneticilerinin bu hafta Frankfurt'ta Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Avrupa'da bir fabrika için yer araştırsa da yerel üretim kurma konusunda tam bir taahhütte bulunmuş değil.Leapmotor gibi diğer üreticiler ise tesis yatırımı yerine Avrupalı üreticilerle ortaklık kurmayı tercih etti. Leapmotor'un Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis STLAM.MI ile ortak girişimi bu yıl Stellantis'in Polonya'daki fabrikasında elektrikli araç üretimine başladı.