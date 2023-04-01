Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin'den Pakistan'a iki milyar dolarlık hayat öpücüğü /01 Nisan 2023 10:42

Çin'den Pakistan'a iki milyar dolarlık hayat öpücüğü

Çin, ödemeler dengesi krizi yaşayan Pakistan'ın geçtiğimiz hafta vadesi dolan 2 milyar dolarlık kredisinin süresini uzattı.

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23 Mart'ta dolan vadenin uzatıldığına ilişkin ilk resmi açıklama cuma günü Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar tarafından yapıldı.

Dar mecliste yaptığı konuşmada, "23 Mart tarihinde bu borcun vadesinin uzatıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullanarak sürece ilişkin tüm belgelerin tamamlandığını söyledi.

Maliye Bakanı, yeni vade tarihi ya da anlaşmanın diğer koşullarına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Çin'le varılan bu anlaşma, rezervleri yalnızca 4 haftalık ithalat değerine düşen Pakistan için kritik önem taşıyordu.

Hükümetin aylık Ekonomik Güncelleme ve Görünüm raporuna göre, Pakistan şu anda bir dış likidite sıkıntısıyla karşı karşıya.

Ülkenin 1,1 milyar dolarlık kurtarma paketi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı görüşmeler ise çıkmaza girdi.

IMF, Pakistan'dan 6-7 milyar dolarlık dış finansal açığın çeşitli ülkelerden ve çok taraflı kredi kuruluşlarından Haziran 2023’e kadar temin edileceğine dair garanti talep ediyor.

Pakistan'a tek destek, Çin'den geldi. 4 Mart’ta 1,3 milyar dolarlık kredinin yeniden finanse edilmesini onaylayan Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC), 1 milyar dolarlık miktarı Pakistan Merkez Bankası'na yatırmıştı.

Çin Kalkınma Bankası kurulu, 22 Şubat'ta İslamabad için 700 milyon dolarlık krediyi onaylamıştı.
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