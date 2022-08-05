Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine misilleme kararı /05 Ağustos 2022 13:10

Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine misilleme kararı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in kendi toprağı saydığı Tayvan'a ziyareti sonrasında Pekin yönetiminin yeni bir karar aldığı aktarıldı.

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Çin yönetiminde ABD cephesiyle ilgili yeni bir adım geldiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in kendi toprağı saydığı Tayvan'a resmi bir ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu hareketi sonrasında söz konusu isim ve yakınlarına yaptırım uygulanacağının açıklandığı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Çin'den ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin bir adım geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nancy Pelosi ve yakınlarının "kışkırtıcı" eylemlerine yanıt olarak yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, Çin'in, "ciddi endişelerine ve katı muhalefetine" rağmen Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret etmekte "ısrar ettiği" yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Çin'in iç işlerine "ciddi şekilde" müdahale edildiği, Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün "baltalandığı" ifade edildi.
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