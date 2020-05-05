Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den resmi açıklama: Sadece yeni Kovid-19 vakası tespit edildi /05 Mayıs 2020 09:19

Çin'den resmi açıklama: Sadece yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saat içinde sadece bir Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölüm verilerini güncelledi.

Komisyondan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülkede yurt dışı kaynaklı bir yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Diğer yandan komisyon, 15 yeni asemptomatik vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Komisyonun dünkü açıklamasında da 3 vakanın tesipt edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Böylelikle Çin anakarasındaki toplam vaka sayısı 82 bin 881'e yükseldi. Yeni bir ölümün meydana gelmediği ülkede toplam ölü sayısı ise 4 bin 633'te kalmaya devam ediyor.
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