Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den sarsıcı karar: Türkiye'ye de sattıkları inaktif aşıdan 'etkisiz' diye vazgeçiyorlar /07 Eylül 2021 11:30

Çin'den sarsıcı karar: Türkiye'ye de sattıkları inaktif aşıdan 'etkisiz' diye vazgeçiyorlar

Corona virüsü aşılarında mRNA mı yoksa inaktif aşılar mı daha etkili tartışmasına yeni boyut kazandıracak bir gelişme yaşandı. Daha önce inaktif aşı üreten Çin merkezli Sinopharm, yeni varyantlara karşı etkili mRNA tabanlı corona virüsü aşısı geliştirdiklerini açıkladı. Şirket, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarının bittiğini öne sürüyor.

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Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları düzenlenirken, ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sık sık sorgulatıyor.

Çin’de son dönemde artış gösteren vakalar sonrası, ülkede uygulanan inaktif aşıların etkinliğiyle ilgili verilerin kasıtlı olarak gizlendiği iddia edilmeye başlandı. O aşılardan biri de geleneksel yöntemle Sinopharm tarafından geliştirilen inaktif aşı. Söz konusu aşının faz-3 çalışmalarında corona virüsüne karşı yüzde 79 etkili olduğu savunulmuştu.

mRNA aşılarının inaktif aşılardan daha koruyucu olduğu yönünde çalışmaların yayınlanmasının ardından Sinopharm da kritik bir karar aldı. Çin merkezli ilaç üreticisi, ülkede mRNA tabanlı ilk corona virüsü aşısını geliştirmeye başladı. Sinopharm’ın bu adımı, geleneksel aşının etkisinin zayıf olduğunun kendi üreticisi tarafından da kabul edildiği endişesini doğurdu.

‘DELTA VE BETA’YA KARŞI GELİŞTİRDİK’

Konuyla ilgili Financial Times’a açıklamalarda bulunan Hong Kong Üniversitesi’nden Viroloji uzmanı Jin Dong-yan, “Yeni nesil aşılar geliştirmeye çalışıyorlar çünkü ilk jenerasyon aşılarda güçlendirici dozu sıklıkla tekrarlamak gerekiyor. ‘mRNA’ aşıları, inaktif aşılardan daha etkili” dedi.

Klinik çalışmalarla ilgili yerel medyaya bilgi veren Sinopharm yetkilisi Zhu Jingjin ise, “Delta ve Beta varyantlarına karşı aşı geliştirdik. Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları tamamlandı” ifadelerini kullanırken detaylı bilgi vermekten kaçındı.

mRNA’DA 10 KAT FAZLA ANTİKOR

Çin'de geliştirilen Sinopharm ve Sinovac aşılarının etkisiyle ilgili diğer aşılarla kıyaslama yapılan çalışmalar yürütülmüştü. Saygın tıp dergisi The Lancet’te yer alan bir çalışmada Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın geleneksel yöntemle geliştirdiği corona virüsü aşısı karşılaştırıldı.

Hong Kong’da yürütülen çalışmada iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi.

TÜRKİYE DE İNAKTİF ÇİN AŞISI YAPTI, ETKİSİZLİĞİ KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin de aldığı inaktif Sinovac aşısının varyantlar üzerinde çok düşük etki gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine mRNA tabanlı 3. doz Biontech aşısı yapılmaya başlanmıştı.
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