Samanyolu Haber /Sağlık / Çin'den tüm dünyayı şaşırtan gaf /17 Mayıs 2020 16:53

Çin'den tüm dünyayı şaşırtan gaf

Dünya çapında yaklaşık 4,6 milyon kişinin hasta olduğu ve 311 bin 821 kişinin hayatını kaybettiği korona virüs salgınının başladığı yer olan Çin’den gelen açıklana virüsün nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. Çin hükümetinden gelen açıklamada 10 gün boyunca üst üste 41 yeni hastanın çıkmasının şüphe uyandırdığı vurgulandı.

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Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ülke olan Çin’den gelen bir açıklama salgının dünyaya nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan Wuhan’da yetkililerin salgının ilk çıktığı zaman sağlıklı bildi vermediklerini belirterek, 10 gün boyunca üst üste 41 yeni hastanın çıkmasının şüphe uyandırdığını söyledi.

Salgının çıkış noktası olan ve uzun haftalar boyunca Covid-19’un merkez üssü haline gelen Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlarda Wuhan’daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti.Zhong, “Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı” ifadesini kullandı.

“41 VAKA ŞÜPHE UYANDIRDI”

Özellikle Wuhan’da üst üste 10 gün boyunca 41 yeni vaka tespit edilmesi sonrasında şüphelerinin arttığını söylerken, “O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı” dedi.

CNN’e konuşan Dr. Zhong Nanshan, “Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Covid-19’un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz” dedi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun resmi verilerine göre Çin’de 82.947 vaka ve 4633 ölüm gerçekleşti. Ülkede Ocak ayının sonunda yeni vaka sayısı artarken, Çin yönetimi de karantina süreçlerine başlatarak seyahat yasaklarını uygulama kararı aldı. 
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