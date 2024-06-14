Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi

Açıklamada Çinli firmaların haklarını savunmak için gereken tüm eylemlerin yapılacağı belirtildi.





Türkiye'nin Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi getirmesine Çin'den tepki geldi.Çin Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını belirtirken ayrımcı tarifelerin kaldırılması çağrısı yaptı.Türkiye de Çin'den ithal edilen binek araçlara ek vergi kararı almıştı.Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak. Bu vergi, mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak. Bu verginin üzerine ÖTV ve KDV eklenecek.Bununla birlikte düzenleme ile Çin menşeli araçlarda en düşük gümrük vergisi 7 bin dolar olarak belirlendi.3 Mart 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çin'den ithal edilen elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı.