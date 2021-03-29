Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den uluslararası giyim firmalarına tehdit /29 Mart 2021 20:16

Çin'den uluslararası giyim firmalarına tehdit

Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılan Uygurlarla ilgili tepki gösteren H&M, Nike ve Adidas gibi şirketler Çin tarafından tehdit edildi.Çin medyasında bu markalara yönelik boykot çağrısı yapılırken, Pekin hükümeti de markaları tehdit etti.

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Uygur Türkleri'nin toplama kamplarında zorla çalıştırılmasına uluslararası kuruluşlardan, ülkelerden ve şirketlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. 

Çin hükümeti, söz konusu şirketleri siyasi meselelere karışmamaları konusunda uyardı.Söz konusu firmalar, Çin'e tepki olarak Doğu Türkistan'dan pamuk almayacaklarını duyurmuştu.

ABD, AB, İngiltere ve Kanada da bu ülkeye yönelik sert yaptırımlar getirmişti. Çin de misilleme olarak Batılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine alıyor.

Çin medyası da baskılara ortak olarak, Doğu Türkistan pamuğu kullanmayacağını açıklayan H&M markasını boykot etme çağrısı yaptı. Öte yandan Çin'de son bir haftadır bazı firmalara yönelik boykot kampanyası artmış durumda.

Sincan bölgesel hükümet sözcüsü Xu Guixiang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Xu, "Yaptırım çubuğunu Sincan'a saldığınızda o sopa gelip sizin de başınıza çarpacak. kaldırdığınız taş sizin başınıza da düşecek" tehdidinde bulundu.

 
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