Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den Uygur ambargosuna karşı atak, H&M alışveriş platformlarından siliniyor /27 Mart 2021 13:19

Çin'den Uygur ambargosuna karşı atak, H&M alışveriş platformlarından siliniyor

Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları nedeniyle ülkeler yaptırım ve ambargo kararı alırken İsveçli giyim firması H&M de Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı iddia edilen bölgelerden pamuk almayı bıraktı. Bunun üzerine Çin'in markaya ait ürünleri ülkedeki alışveriş sitelerinden kaldırmaya başladığı görüldü.

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Çin yönetiminin H&M'in yanı sıra yine ülkeden pamuk almayacağını belirten Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo ve Lacoste gibi firmalara ait ürünleri de ülkedeki e-ticaret sitelerinden kaldıracağı öğrenildi.

Dünya pamuk üretiminin beşte birini karşılayan Çin'de yapılan alışverilerin de yine beşte biri internet üzerinden gerçekleşiyor.

Çin devlet medyası H&M'in ülke çapında boykot edilmesini isterken, Çin'deki dev alışveriş siteleri Alibaba, JD.com, Pinduoduo ve Tmall gibi sitelerden markaya ait ürünler siliniyor.

Çin'deki Apple Store mağazalarından H&M'e ait alışveriş aplikasyonunun da silindiği kaydedildi. Ülkede taksi hizmeti veren Didi Chuxing aplikasyonunun da H&M mağazası konumlarını haritadan sildiği ifade edildi.

H&M 2020 gelirinin yüzde 5'ini Çin'deki satışlarından elde etmişti.
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