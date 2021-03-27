Çin'den Uygur ambargosuna karşı atak, H&M alışveriş platformlarından siliniyor





Çin yönetiminin H&M'in yanı sıra yine ülkeden pamuk almayacağını belirten Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo ve Lacoste gibi firmalara ait ürünleri de ülkedeki e-ticaret sitelerinden kaldıracağı öğrenildi.





Dünya pamuk üretiminin beşte birini karşılayan Çin'de yapılan alışverilerin de yine beşte biri internet üzerinden gerçekleşiyor.





Çin devlet medyası H&M'in ülke çapında boykot edilmesini isterken, Çin'deki dev alışveriş siteleri Alibaba, JD.com, Pinduoduo ve Tmall gibi sitelerden markaya ait ürünler siliniyor.





Çin'deki Apple Store mağazalarından H&M'e ait alışveriş aplikasyonunun da silindiği kaydedildi. Ülkede taksi hizmeti veren Didi Chuxing aplikasyonunun da H&M mağazası konumlarını haritadan sildiği ifade edildi.





H&M 2020 gelirinin yüzde 5'ini Çin'deki satışlarından elde etmişti.