Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den virüse karşı uluslararası işbirliği çağrısı /26 Mart 2020 19:47

Çin'den virüse karşı uluslararası işbirliği çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping G20 zirvesinde yaptığı konuşmada koronavirüse karşı uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Koronavirüsle ilgili güncel gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Videokonferans yoluyla yapılan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde bir konuşma yapan Şi küresel tedarik zincirlerinin ayakta tutulması gerektiğini söyledi. 

Şi G20 zirvesine katılan ülkelerden gümrükleri düşürmelerini, ticaret engellerini kaldırmalarını ve mal alışverişini kolaylaştırmalarını istedi. Çin'in dünya ekonomisinin istikrara kavuşması için elinden geleni yapacağını belirten Şi ithalatı ve yurtdışındaki yatırımlarını artıracaklarını ifade etti. 

G-20 ülkelerini Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

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