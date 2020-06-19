Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den yeni koronavirüs açıklaması /19 Haziran 2020 22:51

Çin'den yeni koronavirüs açıklaması

Koronavirüsün çıkış merkezi olarak tanımlanan Çin'den virüsün aşısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi: Yapılan açıklamada virüse karşı geliştirilen aşının yıl sonunda tanıtılacağı ifade edildi.

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Dünya genelinde Koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou aşının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde Koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, Koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin’in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tanıtılacak aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.
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