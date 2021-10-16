Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den Zonguldak'a 'işçi ithalatı' iddiası /16 Ekim 2021 21:48

Çin'den Zonguldak'a 'işçi ithalatı' iddiası

Maden ocaklarında çalışmak için Çin'den Zonguldak'a 'işçi ithalatı' yapıldığı iddiasını gündeme taşıyan CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, “Bu mu yerli ve millilik” diye sordu.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kömürün başkenti Zonguldak’ta madenlerde çalıştırılmak üzere Çin’den işçi getirildiğini kaydetti. İthal kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle termik santrallerinde duran üretimi de meclis gündemine taşıyan Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’a “Bu mu yerli ve millilik” diye sordu. 

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TTK’ya ait Bağlık-İnağzı kömür sahasını işleten özel bir şirket tarafından Çin’den işçi getirilmesini de Enerji Bakanı’na soran Ünal Demirtaş; “Zonguldak’ta işsizliğin patladığı bu dönemde, madenlerde çalıştırılmak üzere Çinli işçilerin getirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Zonguldak taşkömürü madenlerinde Çinli işçilerin çalıştırılması, Zonguldak’ta var olan işsizliği ve ekonomik krizi daha da derinleştirecektir” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizde ki tek taşkömürü havzası Zonguldak’tadır. Zonguldak havzasının taşkömürü rezervi 1.5 milyar tondur” Demirtaş, “Türkiye’nin ortalama taş kömürü tüketimi ise yıllık 36-37 milyon ton civarındadır. Taş kömürü ağır sanayide, termik santrallerde evlerde ve evlerde yakacak olarak kullanılan stratejik bir enerji kaynağıdır. Bu kadar geniş bir taş kömürü rezervi yerin altında dururken, binlerce Zonguldaklı işsizken bu nasıl bir yerli ve milli politikadır?” ifadelerini kullandı.
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