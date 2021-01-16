Çin'e bağlı Hong Kong bile Türkiye'nin aldığı Sinovac aşısının dağıtımını erteliyor

Çin Halk Cumhuriyeti bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam, Aralık ayında Sinovac’ın Ocak'ta aşıları teslim edeceğini ve riskli gruplara uygulanmasının başlayacağı beklentisi içinde olduğunu ifade etmişti. Ancak hükümetin aşı kurulunun başı, aşının bu ay içinde onay almasının mümkün görünmediğini belirtti. Kuruldan Wallace Lau “Bize başvuru yapılmadı, şirketten belgeler teslim edilmedi. Dolayısıyla tavsiye kurulu Sinovac aşısını değerlendirmeyecek” dedi.







Sinovac çeşitli ülkelerde farklı sonuçlar veren Faz 3 çalışmalarıyla ilgili açıklama yapmadığı için eleştiriliyor. Brezilya başta yüzde 70’in üstünde açıkladığı etkinlik oranlarını güncelleyerek yüzde 50.4’e düşürmüştü.





Hong Kong, Sinovac dışında Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca ile Fosun Pharma aşıları için de anlaşma yaptı.





Lau, gerekli evrakları temin eden tek firmanın şu ana kadar Pfizer/BioNTech olduğunu söyledi.





Türkiye, Çin'den satın aldığı Sinovac aşılarını Perşembe gününden beri uyguluyor.