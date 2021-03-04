Samanyolu Haber /Dünya / Çin'e gidecekler dikkat! Girişte rektal sürüntü testi zorunlu oldu /04 Mart 2021 11:56

Çin'e gidecekler dikkat! Girişte rektal sürüntü testi zorunlu oldu

Dün yayınlanan bir raporda, Çin'in ülkeye giriş yapan bütün yabancılar için rektal sürüntü testini zorunlu kıldığı iddia edildi.

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Times'ın haberine göre Çin yönetimi, 'diğer tarama yöntemlerinden daha yüksek derecede doğruluk payına sahip olduğu için' ülkeye yurt dışından giriş yapan tüm yabancılara anal sürüntü testini zorunlu kıldı. 

Bu kapsamda, Pekin ve Şanghay havayollarında test merkezleri kurulacağı belirtildi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre ise, solunum hastalıkları doktoru Li Tongzeng, anal sürüntülerin daha iyi olduğunu çünkü dışkı örneklerinde virüs izlerinin burun veya boğazda olduğundan daha uzun kaldığını söyledi.

Japonya da, Çin'in söz konusu hamlesine tepki göstermişti.

Japonya Kabine Başsekreteri Katsunobu Kato, konuyla ilgili açıklamasında "Bazı vatandaşlarımız, Çin'deki büyükelçiliğimize, büyük bir psikolojik acıya neden olan anal sürüntü testi yaptırdıklarını bildirdi" açıklamasında bulunmuştu. 

Çin Dışişleri Sözcülerinden Wang Wenbin ise, mevcut uygulamaların 'bilimsel temelli ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu' söylemişti.
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