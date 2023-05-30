Ciner, televizyon ve gazetelerini Cengiz Holding'e mi satıyor?

Türkiye’nin önemli medya holdingleri arasında yer alan Ciner Medya Grubu’nun satılacağı ileri sürüldü. İddianın sahibi eski Bloomberg HT yöneticisi Ali Çağatay. Çağatay’ın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre Ciner Medya Grubu, Cengiz Holding’e satış için masaya oturdu.



Ali Çağatay, konuyla ilgili yaptığı iki ayrı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada. Turgay Ciner’e ait; Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor. Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner’le görüşmelere başladı. (…) Önemli! Tosyalı Holding, Ciner Medya Grubu satın alma görüşmelerinin içinde yer almadığını bildirdi. Masada, Ciner Medya Grubu ile Cengiz Holding bulunuyor.”



HABERTÜRK’TEN YALANLAMA GELDİ



Söz konusu iddia medya camiasında büyük yankı uyandırdı. Habertürk’ün sosyal medya hesabından yapılan açkılamada ise satış iddiasının ‘asılsız’ olduğu ileri sürüldü. Açıklama şöyle:



ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI İDDİA



Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.