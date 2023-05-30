Samanyolu Haber /Gündem / Ciner, televizyon ve gazetelerini Cengiz Holding'e mi satıyor? /30 Mayıs 2023 09:04

Ciner, televizyon ve gazetelerini Cengiz Holding'e mi satıyor?

Eski Bloomberg HT yöneticisi gazeteci Ali Çağatay, medya dünyasıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Çağatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin büyük medya gruplarının Ciner Medya’nın satışı için masada olduğunu yazdı. Ancak söz konusu iddia Habertürk’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla yalanladı.

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Türkiye’nin önemli medya holdingleri arasında yer alan Ciner Medya Grubu’nun satılacağı ileri sürüldü. İddianın sahibi eski Bloomberg HT yöneticisi Ali Çağatay. Çağatay’ın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre Ciner Medya Grubu, Cengiz Holding’e satış için masaya oturdu.

Ali Çağatay, konuyla ilgili yaptığı iki ayrı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada. Turgay Ciner’e ait; Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor. Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner’le görüşmelere başladı. (…) Önemli! Tosyalı Holding, Ciner Medya Grubu satın alma görüşmelerinin içinde yer almadığını bildirdi. Masada, Ciner Medya Grubu ile Cengiz Holding bulunuyor.”

HABERTÜRK’TEN YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddia medya camiasında büyük yankı uyandırdı. Habertürk’ün sosyal medya hesabından yapılan açkılamada ise satış iddiasının ‘asılsız’ olduğu ileri sürüldü. Açıklama şöyle:

ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI İDDİA

Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır.

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