Samanyolu Haber /Gündem / 'Çingene' sözü kriz çıkardı … UEFA'dan Başakşehir’e de soruşturma /11 Aralık 2020 14:16

'Çingene' sözü kriz çıkardı … UEFA'dan Başakşehir’e de soruşturma

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunan 4. hakem Coltescu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya, bir futbolcunun da ırkçı ifade kullandığı gerekçesiyle Başakşehir'in de eklendiği öğrenildi.

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 Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint German ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık olayı soruşturması büyüyor. UEFA, ırkçılık tartışmasının yaşandığı sırada, ‘Çingene’ sözünü kullanan bir kişi yüzünden Başakşehir'e de soruşturma açtı.

Maçın 13. Dakikasında 4. Hakem Sebastian Coltescu’nun (43), Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'yu işaret ederek, ırkçı bir söylemde bulunması üzerine Başakşehir maçtan çekilmişti. PSG'nin ünlü futbolcuları da bu harekete destek vermişti. Maç ertelenmiş ve bir gün sonra oynanmıştı.

ROMANYALI GAZETECİ ORTAYA ÇIKARDI

Saha kenarında tartışmaların yaşandığı anlardaki sözler Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu tarafından incelendi. Sözlerden bazıları gazeteci tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.

Roşu, paylaşımında Başakşehir'den bir kişinin “Benim ülkemde Romanyalılar çingenedir. Ama ben çingene lafını kullanamam“ dediğinin duyulduğunu ifade ediyor. Olayın, orta hakem Ovidiu Hategan’ın, futbolcular ile konuştuğu sırada yaşandığı gözleniyor. Ancak sözleri kimin kullandığı net olarak belli olmuyor.

UEFA'nın bu sözleri de soruşturmaya aldığı belirtildi.

O DA BİR AYRIMCILIK SUÇU
UEFA’nın ‘Çingene’ sözü nedeniyle Başakşehir’i ırkçılık soruşturmasına dahil ettiği öğrenildi. Bu durumda, bu sözü söyleyen kişinin ve kulübünün ceza alması da olası…

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi de, konuyla ilgili UEFA’nın Başakşehir’i de soruşturmaya dahil ettiğini doğruladı. UEFA, karşılaşma hakkında soruşturma başlatıldığını “UEFA, Paris Saint Germain ile İstanbul Başakşehir arasında Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbolun içinde yeri yoktur” ifadeleriyle duyurmuştu.
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