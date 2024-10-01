Çin'in en çok otomobil ihraç ettiği ülkeler belli oldu





Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre Çin'in en çok araç ihraç ettiği ülkelerin listesi şu şekilde oluştu:

Son yıllarda otomotiv sektöründe hızlı bir büyümeye giden Çin, ihracatta dünya devlerini geride braktı. Sektörde Japonya ile yarışan Çin, 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde 4,09 milyon araç ihraç etti.Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre; Çin, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 27'lik artışla dünyaya 4,09 milyon adet araç ihraç ederken, bu araçlar içinde elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) oranı 1 milyon 397 bin adetle yüzde 34 oldu.Çin'in en çok otomotiv ihracatı yaptığı ülkelerden biri de Türkiye oldu. Özpeynirci Çin'in Türkiye'ye otomotiv ihracatının yüksek rakamlara ulaşmasının artık zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"2023'te önce Çin'den ithal elektrikli otomobillere kısa süre öncede tüm otomobillere ek gümrük vergisi koyduk. Bununla da kalmadık, 20 servis şartı getiren düzenlemeyi devreye aldık. Çin'in Türkiye'ye özellikle benzinli otomobil ihracatı (Chery, MG) hızla artıyordu ama artık zor."1 - Rusya: 705 bin 5142 - Meksika: 323 bin 5403 - BAE: 203 bin 0484 - Brezilya: 192 bin 2545 - Belçika: 182 bin 5046 - Suudi Arabistan: 161 bin 2617 - İngiltere: 137 bin 9258 - Avustralya: 118 bin 8889 - Filipinler: 104 bin 40210 - Türkiye: 95 bin 650