Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin'in en çok otomobil ihraç ettiği ülkeler belli oldu /01 Ekim 2024 15:50

Çin'in en çok otomobil ihraç ettiği ülkeler belli oldu

Chery, MG, BYD gibi markalarla otomobil pazarında hakimiyet kazanan Çin'in en çok satış yaptığı ülkelerden biri de Türkiye oldu.

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Son yıllarda otomotiv sektöründe hızlı bir büyümeye giden Çin, ihracatta dünya devlerini geride braktı. Sektörde Japonya ile yarışan Çin, 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde 4,09 milyon araç ihraç etti.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre; Çin, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 27'lik artışla dünyaya 4,09 milyon adet araç ihraç ederken, bu araçlar içinde elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) oranı 1 milyon 397 bin adetle yüzde 34 oldu.

Çin'in en çok otomotiv ihracatı yaptığı ülkelerden biri de Türkiye oldu. Özpeynirci Çin'in Türkiye'ye otomotiv ihracatının yüksek rakamlara ulaşmasının artık zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2023'te önce Çin'den ithal elektrikli otomobillere kısa süre öncede tüm otomobillere ek gümrük vergisi koyduk. Bununla da kalmadık, 20 servis şartı getiren düzenlemeyi devreye aldık. Çin'in Türkiye'ye özellikle benzinli otomobil ihracatı (Chery, MG) hızla artıyordu ama artık zor."

Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre Çin'in en çok araç ihraç ettiği ülkelerin listesi şu şekilde oluştu:

1 - Rusya: 705 bin 514
2 - Meksika: 323 bin 540
3 - BAE: 203 bin 048
4 - Brezilya: 192 bin 254
5 - Belçika: 182 bin 504
6 - Suudi Arabistan: 161 bin 261
7 - İngiltere: 137 bin 925
8 - Avustralya: 118 bin 888
9 - Filipinler: 104 bin 402
10 - Türkiye: 95 bin 650
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