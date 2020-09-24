Samanyolu Haber /Dünya / Çin'in en zengini değişti: Şişe su milyarderi, Alibaba kurucusunu tahtından etti /24 Eylül 2020 15:49

Çin'in en zengini değişti: Şişe su milyarderi, Alibaba kurucusunu tahtından etti

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Nongfu Spring markasıyla şişe su üreten Zhong Shanshan, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı sollayarak Çin'in en zengin kişisi oldu.

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Bloomberg verilerine göre Zhong Shanshan, 58,7 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinin zirvesine tırmandı.

Zhong Shanshan, Nongfu Spring şirketini 1996 yılında Çin'in doğu kıyısındaki Cıciang eyaletinde kurdu.

Çinli iş insanının aynı zamanda Hepatit aşıları ve Covid-19 test kitleri üreten bir firmanın da hakim hissedarı olması, en zenginler listesinde yükselmesine yardımcı oldu.

'Yalnız kurt' dünyada 17. sırada
"Yalnız kurt" lakaplı Zhong, Asya'nın da ikinci en zengin kişisi oldu. İlk sırada, Hindistan merkezli petrokimya firması Reliance Industries'nın CEO'su Mukesh Ambani yer alıyor.

Zhong, dünyanın en zengin 500 kişisi listesinde de 17. sırada.

Çin'in yeni milyarderleri genellikle teknoloji şirketlerinden çıkıyordu ancak Çin ile ABD arasında TikTok, Huawei ve WeChat üzerinden yaşanan gerilimler, Çinli teknoloji firmalarının hisselerinde düşüşe neden oldu.

Ülkedeki gıda sektörünün liderleri, en zenginler listesinde artık teknoloji şirketleriyle yarışıyor.

Zhong'un büyük hissedarı olduğu Pekin Wantai farmakoloji şirketi, iki üniversite ile birlikte koronavirüs aşısı geliştirmek için de çalışmalar yapıyor.

Kırmızı kapaklar

Nongfu Spring markasına ait kırmızı kapaklı su şişeleri, küçük dükkanlardan lüks otellere kadar ülke genelinde satılıyor. Şirket aynı zamanda çay, vitaminli içecekler ve meyve suları satışı yapıyor.

Nongfu Spring hisselerindeki yükseliş, Zhong'u, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve Tencent patronu Pony Ma ile birlikte ülkedeki en zengin üç kişiden biri haline getirmişti. Ancak bu hafta teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş, Zhong'u zirveye taşıdı.

Zhong'un liderliği uzun sürmeyebilir, zira Alibaba'ya ait Ant Group hisselerinin gelecek ay Çin ve Hong Kong borsalarında değer kazanması, Ma'yı yeniden ilk sıraya yükseltebilir. Alibaba CEO'su Ma yaklaşık altı senedir listenin tepesinde yer alıyor.
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