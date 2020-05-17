Çin'in İsrail Büyükelçisi ölü bulundu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.







Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.





İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı.





58 yaşındaki büyükelçi, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.





Haaretz gazetesi de konuyla ilgili haberinde Çin'in İsrail'deki yatırımlarını eleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretini hatırlattı. Pompeo, İsrail'i ziyaretinde bir kez daha Pekin'in koronavirüs salgını konusunda bilgi sakladığını söylemişti. Büyükelçilik bu iddiaları 'saçma' olarak nitelemişti.