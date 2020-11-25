Çinli başkonsolostan AKP'ye tavsiye

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) çıkış noktası kabul edilen Wuhan şehrini kastederek, “11 milyonluk bir şehri kapattık. Şehri kapatmak demek, giriş çıkış yasağı değildir. 11 milyon insan hepsi evinde durması gerekiyor. İşte bu şekilde bu salgını yenebiliriz. Sert tedbirler olmadan bu sonucu alamazsınız.” dedi.





Wei, Çin’de yaklaşık üç-dört aydır ölüm yaşanmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Şimdiye kadar toplam vefat sayısı 4 bin 634. Bu rakam çok uzun zamandır bu şekilde duruyor. Pekin’de en son bir pazardan çıktı. Pazarda tamamen bir tarama araştırması yapıldı. Balık ithal eden bir dükkân içerisinde balık kesilen o tahta üzerinde virüs çıktı.”





İSTESELER DE İSTEMESELER DE TEST!





“Biz başından beri tedbiri ve kontrol etmeyi aynı cümle içinde kullanılıyoruz.” diyen Wei, “Sıfır vak'aya düşürmenin yolu devamlı kontrol sisteminde olmak. Örneğin sağlık çalışanlarına, gümrük çalışanlarına isteseler de istemeseler de test yapıldı. Çünkü onlar risk altında.” diye konuştu.