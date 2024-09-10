Çin'in kayıp dışişleri bakanı kitapçıda çalışıyormuş

Çin'de uzun süre boyunca kamuoyu karşısına çıkmaması sebebiyle durumu spekülasyona yol açan, ardından 2023 yılında görevden alınan eski dışişleri bakanı Qin Gang'ın Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir yayınevinde çalıştığı iddia edildi.







ABD'nin The Washington Post gazetesi, iki eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, 2023 yazından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Qin Gang'ın iddia edildiği gibi intihar etmediğini, ölmediğini ya da tutuklanmadığını, aksine bir kitapçıda çalıştığını yazdı. İddiaya göre, Qin Gang, daha düşük profilli bir pozisyonda görevlendirildi.





'HAPSE GİTMEYECEK AMA KARİYERİ BİTTİ'





Konunun hassasiyet sebebiyle kimliklerinin paylaşılmaması koşuluyla konuşan yetkililer, 58 yaşındaki Qin'in 'en azından kağıt üstünde' devlet kitabevi 'World Affairs Press'te' çalıştığını anlattı. Söz konusu yayıncının Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu ifade edildi. Gazeteye konuşan isimlerden biri, söz konusu 'rütbe düşürmenin' ilkbaharda yaşandığını, bunun onun için hem bir 'itibar kaybı' hem de 'sorumluluktan kurtulma hali' olduğunu söyledi. Yetkili, "Hapse gitmeyecek ama kariyeri bitti" ifadelerini kullandı.





Yetkili, bunun sadece bir ceza olmadığını, aynı zamanda 'ihtiyati bir hikaye' olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise eski bakanın akıbeti hakkında yorum yapmayı reddetti.





ÇİN'İN EN GENÇ DIŞİŞLERİ BAKANI OLMUŞTU





Çin Devlet Başkan Şi Cinping'e yakın bir isim olan Qin, 'rekor bir hızla' henüz 56 yaşındayken bakan olmuştu. ABD'li bir yetkilinin anlattığına göre, 2014-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı protokolüne liderlik görevi verilen Qin'in eşi Lin Yan da Şi'nin eşiyle arkadaş olmuştu. 2018'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Qin, bundan üç sene sonra Çin'in ABD Büyükelçisi olarak göreve başladı. Qin, bundan sadece 1,5 sene sonra Çin'in en genç dışişleri bakanı oldu. Qin, göreve geldikten 207 gün sonra görevden alındı.





Qin'in görevden alınmasına neyin yol açtığı ise netlik kazanmadı. Çin analistlerinin yaygın kabul görmüş iddiasına göre, görevden alınan eski bakanın ünlü bir televizyon gazetecisi olan Fu Xiaotian ile evlilik dışı bir ilişkisi ve ABD'de doğan bir çocukları vardı.