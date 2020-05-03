Çin'in o şehrinde kapsamlı izolasyon devam ediyor

Çin'de Covid-19 vakalarının sona ermesi ile ülke çapında önlemler ve yasaklar yumuşatılırken ülkenin kuzeydoğusunda 10 milyon insanın yaşadığı Harbin şehrinde geniş kapsamlı restoran ve yemek yerleri yasağı devam ediyor.





Euronews Türkçe'den Sertaç Aktan'ın haberine göre Heylongjiyan eyaletinin başkenti olan şehirde sadece eve servis hizmeti mevcut. Yetkililer bu şehirdeki salgın öbeklerinin yeniden oluşması riskinden endişe edildiğini açıkladı.





Son vakaların çoğu bu bölgeden





Rapor edilen son 140 vakanın yarısından fazlası Heylongjiyan eyaletinde gerçekleşti. Bu eyaletin aynı zamanda Rusya ile de sınırı bulunuyor. Rusya'dan gelen vatandaşların buraya virüsü yeniden taşıdığı ileri sürüldü. Bu nedenle bu bölgeye girişler çıkışlar tamamen kapatıldı ve izolasyon devam ediyor.





Komünist parti temsilcisi: Suç bizde





Komünist Parti Bölgesel Direktörü Yardımcısı Wang Wentao cuma günü yaptığı açıklamada "Gelişmelerden ötürü tamamen kendimizi suçluyoruz. Bu salgını anlamakta ve kontrol etmekte yetersiz kaldık" ifadesini kullandı.