Samanyolu Haber /Gündem / Çin'in özel elçisi Kiev’de: Müzakere başladı /19 Mayıs 2023 12:18

Çin'in özel elçisi Kiev’de: Müzakere başladı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta müzakerelerin başlaması için Çin reel bir adım attı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Pekin yönetimi, Avrasya’dan sorumlu özel elçisini bu hafta başlarında Kiev’e yolladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen ve Kiev’de 2 gün boyunca bir dizi görüşme gerçekleştiren Çin’in Avrasya’dan sorumlu diplomatı Li Hui ile Ukrayna dışişleri bakanı ve diğer hükümet yetkilileriyle krizin ve çatışmaların nasıl sonlandırılacağını görüştü.

Kiev’deki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, gazetecilere verdiği demeçte, "Siyasi çözüm için tüm taraflar elverişli koşullar yaratmalı ve karşılıklı güven oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çin'in Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere birkaç ülkeyi de ziyaret edecek.

Wang Wenbin'in aktardığına göre, Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizini görüşmek üzere 15 Mayıs'tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edecek.

Anlaşmazlığın çözümü için özel temsilci atanması kararı, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasındaki görüşmenin ardından açıklanmıştı.

Farklı devletlerden bazı uzmanlar, Çin barış planının gelecekte Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için temel oluşturabileceği görüşünü savunuyor.
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