Samanyolu Haber /Dünya / 'Çin'in Putin'in savaşına ilişkin tutumu ilişkilerde belirleyici olacak' /31 Mart 2023 07:38

'Çin'in Putin'in savaşına ilişkin tutumu ilişkilerde belirleyici olacak'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pekin'i, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumunun Çin-AB ilişkilerini belirleyeceği konusunda uyardı. Leyen ancak Avrupa'nın Çin ile "bağları kesmek" istemediğini de ekledi.

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Von der Leyen, gelecek hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde, AB-Çin ilişkileri hakkında mesajlar verdi.

"Çin'in Putin'in savaşıyla nasıl etkileşime gireceği, ilişkilerimiz açısından belirleyici olacak"

Çin Devlet Bakanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine değinen von der Leyen, "Devlet Başkanı Şi, Putin'in Rusyası ile sınırsız dostluğunu sürdürüyor ancak Çin ile Rusya'nın ilişkisinde bir dinamik değişikliği oldu. Ziyaret açıkça ortaya koydu ki Çin, Putin'in zayıflığını Rusya üzerindeki kozunu artırmanın bir yolu olarak görüyor. Ayrıca şu da çok açık ki ilişkilerinde son yüzyılın çoğunda Rusya lehine olan güç dengesi artık tersine döndü" dedi.

Leyen ayrıca "Bu noktada dürüst olmalıyız. Çin'in Putin'in savaşıyla nasıl etkileşime gireceği, AB-Çin ilişkileri açısından belirleyici bir faktör olacaktır" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan haklarını ihlal ettiğini söyleyerek bunun kendileri için endişe konusu olduğunu, Çin'in insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesinin de AB-Çin işbirliği için bir başka sınama olacağını kaydetti.

"Çin'le bağları kesmek ne sürdürülebilir olur ne de Avrupa'nın çıkarına olur"

Bunlara rağmen Çin ile ilişkileri devam ettirmenin önemine değinen von der Leyen, sözlerini şöyle bitirdi:

"Çin'le bağları kesmek ne sürdürülebilir olur ne de Avrupa'nın çıkarına olur. İlişkilerimiz siyah veya beyaz değildir. Çin'e verilecek karşılık da böyle olamaz. Bu yüzden ayrışmaya değil, riski azaltmaya odaklanmalıyız. Bu da yakında Cumhurbaşkanı Macron ile Pekin'i ziyaret sebebimin bir parçasını oluşturuyor."

ABD, Avrupalı müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tavır almaya zorlarken AB de Pekin'e karşı kendi yaklaşımını belirlemeye çalışıyor.

Ticari ilişkiler

Öte yandan Leyen ticari ilişkilere de değindi.

"Çin ile ekonomik, toplumsal, siyasi ve bilimsel bağlarımızı koparmak istemiyoruz" diyen von der Leyen, Çin'in AB açısından hayati bir ticaret ortağı olduğunu, AB ihracatının yüzde 9'u, ithalatının da yüzde 20'sinin bu ülke ile gerçekleştiğini anımsattı.

Von der Leyen, mal ve hizmet ticaretinin dengesiz olmasına rağmen karşılıklı olarak faydalı ve risksiz olmaya devam ettiğini vurguladı.
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