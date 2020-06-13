Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin'in talimatı ile Zoom hesabı kapatıldı /13 Haziran 2020 16:46

Çin'in talimatı ile Zoom hesabı kapatıldı

Video konferans yazılımcısı Zoom, Çin hükûmetinin talimatıyla Çinli aktivist Zhou Fengsuo'nun hesabını kapattı.

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Çinli aktivist Zhou Fengsuo'un ve diğer aktivistlerin Tiananmen Meydanı Katliamı'nı anmak için dijital bir etkinlik düzenlemeleri sebebiyle Fengsuo'nun Zoom hesabı kapatıldı.

1989'daki Tienanmen Meydanı protestolarına katılan tarihçi Wang Hui'ye göre eylemler, Deng Şiaoping'in başlattığı kitlesel özelleştirme ve neoliberal küreselciliğe karşı ülkedeki demokratik hakları savunan öğrenci hareketiydi. 

Tiananmen Meydanı Katliamı diye bilinen olaylarda binlerce kişi öldürüldü ve yaralandı.

Zhou, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Humanitarian China ile irtibatlı Zoom hesabı için ödeme yapmıştı.

7 HAZİRAN'DA "HESABINIZ KAPATILDI" MESAJI

31 Mayıs'ta, 1989'daki eylemlerde öldürülen öğrencilerin anneleri de dahil olmak üzere 250 kişi toplantıya katıldı.

Bununla birlikte Zhou, 7 Haziran'da Axios'un haberindeki ekran görüntüsünde Zoom hesabının kapatıldığını belirten mesajın göründüğünü fark etti.

Zhou hesabına erişemiyordu ve Zoom e-postalarına yanıt vermiyordu. Söylentilere göre Zoom, Mayıs sonunda eski Hong Konglu siyasetçi Lee Cheuk Yan'ın hesabını da kapattı.

Zhou ve etkinliğin diğer organizatörleri, "ABD şirketi Zoom'un bu eylemi bizi çok öfkelendirdi." dedi.

ZOOM: YEREL KANUNLARA UYDUK

Koronavirüs salgını esnasında Tienanmen Katliamı'nı hatırlayan ve anan Çinli kullanıcılar için dünya genelindeki en popüler toplantı yazılımı Zoom'a erişimin yasaklanmaması manidar bulundu

Cevap olarak Zoom, yerel kanunlara uymak mecburiyetin olduğunu ve hesabı yeniden etkinleştirdiğini kaydetti.

Açıklamada, "Toplantı farklı ülkelerden katılımcılarla gerçekleştirildiğinde bu ülkelerdeki katılımcıların ayrı ayrı yerel kanunlara uyması gerekiyor. Yerel kanunlara uymak mecburiyetinde olanlar karşısındaki hamlelerimizi sınırlandırmayı amaçlıyor ve bu hususlardaki işlemlerimizi sürekli gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz. ABD merkezli hesabı yeniden etkinleştirdik." denildi.

GENEL MÜDÜRDEN İLGİNÇ SÖZLER!

Bu haber, Zoom'un ücretsiz hesapların hukuki müeyyide karşısında korunmayacağını belirtmesinin hemen akabinde geldi. 

Şirketin Genel Müdürü, "Bazı kişilerin Zoom'u kötü amaçla kullanması halinde yerel kolluk kuvvetleri ve FBI ile birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.

Şirket ayrıca Çin'deki "kanuni gerekliliklere" atıfta bulunarak, ülkede ücretsiz hesap seçeneğini askıya aldı. Ücretli hesaplar hâlâ kullanılabilir durumda.
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